الإمارات: نقدر دور السويد في تعزيز فرص الحل السياسي باليمن

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الاثنين، عن تقديره للجهود التي بذلتها السويد في التوصل إلى اتفاق استوكهولم وتعزيز فرص الحل السياسي في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ذلك جاء خلال لقاء قرقاش مع مبعوث السويد إلي اليمن وليبيا بيتر سيمينبي، إذ أشار الوزير الإماراتي إلى ضرورة تطبيق بنود اتفاق السويد في ما يتعلّق بانسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ الحديدة وصليف وراس عيسى وكذلك من مدينة الحديدة، وإلى أهمية ضغط المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة على ميليشيات الحوثي لتطبيق التزاماتها بموجب الاتفاق ووقف خروقاتها اليومية له.

وشدّد على أنّ العملية السياسية في اليمن مترابطة ومتصلة ولا يمكن الانتقال إلى الخطوة التالية من هذه العملية دون التطبيق الكامل والواضح لاتفاق السويد، مؤكدا حرص الإمارات على أن تقوم الموانئ اليمنية بدورها الكامل في الجوانب الإنسانية والتجارية، دون التدخل السلبي للميليشيات الحوثية في هذا الجانب.