إبراهيم المعلم: معرض الكتاب أكبر حدث ثقافي رسمي وشعبي في العالم العربي

قال المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الشروق»، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب بالغ الأهمية ويعد أكبر حدث ثقافي رسمي وشعبي في مصر والعالم العربي.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مع الإعلامي محمد علي خير، مساء الاثنين، أن المعرض يعد أكبر حدث ثقافي رسمي بسبب افتتاحه من قبل رئيس الجمهورية، وشعبي لأن كل فئات المجتمع ترتاده.

وتابع أنه حتى يتم إنشاء معرضًا للكتاب وليس سوقًا يجب أن يتم تخصيص يومين للمحترفين فقط؛ الناشرين والمؤلفين والراسمين وموزعي الكتب والمكتبات العامة والنقاد وأساتذة الجامعة، وحتى يكتسب صفة الدولية لابد أن يضم 3 ثقافات مختلفة.

وتنطلق الدورة الـ50 من معرض القاهرة الدولي للكتاب رسميًا في الثاني والعشرين من يناير الجاري، أما الافتتاح الجماهيري سيكون في الثالث والعشرين، وذلك بمقر أرض المعارض الجديدة، في التجمع الخامس، خلف مسجد المشير طنطاوي.