أعرب الفنان طارق لطفي، عن سعادته بردود الأفعال حول فيلمه الجديد «122»، قائلًا: «تجربة مختلفة، وكنا خايفين منها، لكن رد فعل الناس أسعدنا، والجمهور فاجئنا برد فعل أكثر من رائع».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء أمس الأحد، تعليقًا على دبلجة الفيلم إلى اللغة الهندية: «ده سوق كبير جدًا، وإحنا شفنا إن الفيلم ممكن يمشي عالميًا، لأنه من نوعية أفلام بيطلبها العالم كلها».

وأوضح أنه يجري حاليًا دبلجة الفيلم إلى اللغة الفرنسية، ومن المقرر أن يعرض في دور العرض الفرنسية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى عرض الفيلم في باكستان كذلك.

وتابع: «الحدوتة عندنا هي البطل، وتصلح إنها تحصل في الهند وفرنسا وأمريكا»، مستطردًا أن ردود الفعل الخارجية تعتبر مشابهة لردود الفعل في مصر.

يذكر أن فيلم 122 من بطولة طارق لطفي وأحمد الفيشاوي وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري.