«البورصة» تنتهي من تطوير منهجية مؤشر «EGX30»

• حساب إجمالي قيمة التداول بعد استبعاد الصفقات.. وترتيب الشركات شهريا أهم معايير التقييم



انتهت البورصة المصرية من تطوير منهجية إدراج الشركات في مؤشر "EGX30"، ضمن سعيها لرفع كفاءة عمل كافة مؤشراتها، لتكون أكثر تعبيرا عن أداء السوق بما يسهم في تنوع الخيارات الاستثمارية لتعزيز معدلات التداول والسيولة، بحسب بيان للبورصة اليوم.

وبحسب البيان، تعتبر الركيزة الأساسية لعملية تطوير منهجية المؤشر الثلاثيني، هي مراعاة الشركات التي تحقق قيم تداول مرتفعة بشكل شهري بدلا من الاعتداد بإجمالي قيم التداول بنهاية فترة المراجعة كل 6 أشهر، والتي كان من الممكن أن تتضمن انضمام الشركات التي تحقق طفرات في قيم التداول.

وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن تطوير منهجية مؤشر البورصة الثلاثيني، جاءت بعد التشاور والتحاور مع أطراف السوق ودراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، بهدف جعل المؤشر الرئيسي أكثر تعبيرا عن أداء وحركة تعاملات السوق.

ويضيف فريد: "نعمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة تضم كافة مؤشرات البورصة جارٍ العمل عليها حالياً، لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين بما يسهم في تعزيز التداول والسيولة".

ووفقا للبيان، تتضمن المنهجية الجديدة التي وضعتها إدارة البورصة لإدراج الشركات ضمن مكونات مؤشرها الثلاثيني، أن يتم حساب إجمالي قيمة التداول بعد استبعاد قيمة الصفقات شهرياً للشركات المتداولة، وترتيب الشركات شهرياً، واختيار أعلى 30 شركة من حيث إجمالي قيمة التداول الشهرية، وحساب عدد مرات تكرار الشركة ضمن أعلى 30 شركة خلال فترة المراجعة "يناير إلى يونيو - يوليو إلى ديسمبر".

كما تتضمن المنهجية تحليل عدد مرات التكرار للشركات ومراجعة قيمة التداول الشهرية، يلي ذلك اختيار الشركات وفقا لعدة معايير علي رأسها إجمالي قيمة التداول خلال فترة المراجعة، والتكرار ضمن أعلى 30 شركة خلال فترة المراجعة وهي 6 شهور، في حالة الشركات الجديدة والتي يبدأ التداول عليها خلال فترة المراجعة يتم حساب التكرار ضمن أعلى 30 شركة شهريا منذ بدء التداول عليها وعلى سبيل المثال بدء التداول على شركة (أ) خلال شهر أكتوبر، يكون إجمالي عدد أشهر المراجعة 3 أشهر فقط وليس 6 أشهر.

واستكمالا للمعايير السابقة فقد عدلت إدارة البورصة، معيار عدد أيام التداول كشرط لانضمام الشركات إلى مكونات المؤشر الثلاثيني، ليكون 65% من إجمالي عدد أيام التداول خلال فترة المراجعة بدلا من 50% في السابق، وبالتالي يكون الحد الأدنى 78 يوم تداول بدلاً من 60 يوم تداول.

فيما تم الإبقاء على معيار الحد الأدنى لنسبة التداول الحر 15% كما هو.

وأوضح البيان أنه سيتم ترتيب الشركات بشكل نهائي وعرضها على لجنة مؤشرات البورصة المصرية، ولجنة الاختيار بناء على المعايير السابقة.