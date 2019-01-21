رضا حجازي: تسريب امتحانات أولى ثانوي ظاهرة تستحق الدراسة

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، إن ظاهرة تسريب امتحانات الصف الأول الثانوي بنظام الكتاب المفتوح تستحق الدراسة، موضحًا أن الامتحانات للتجربة لا تدرج درجاته في التقييم النهائي للطالب.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أن كثرة حلقات تداول الامتحان أدى إلى تسريبه، معقبًا: «الامتحان النهائي لن يتم تسريبه لأنه على أجهزة التابلت ولا يتدخل العنصر البشري في إعداده».

ووجه نصيحة للطلاب بضرورة الاعتماد على أنفسهم، واستذكار الدروس جيدًا استعدادًا للامتحان النهائي، متابعًا: «الامتحانات تقيس فيهم الطلاب ولا تعتمد على الإجابات النموذجية، ولو الطالب مش فاهم ومش مذاكر هيفتح الكتاب يغرق فيه».

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن تسريب امتحانات الصف الأول الثانوي بنظام الكتاب المفتوح دور يناير، وأكدت وزارة التعليم على عدم احتساب درجات الامتحان التجريبي في المجموع النهائي للطلاب.