أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعاقده رسميًا مع الغاني كيفن برينس بواتينج من صفوف ساسولو الإيطالي، على أن يتم توقيع العقود وتقديمه للجمهور في مؤتمر صحفي غدًا الثلاثاء.

ووفقًا لما تم نشره عبر الموقع الرسمي لبرشلونة، فإن اللاعب سينضم إلى صفوف الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند بخيار الشراء بشكل نهائي مقابل 8 ملايين يورو.

وبذلك أصبح بواتينج ثاني صفقات برشلونة الشتوية، بعد الكولومبي جيسون موريلو، الذي انضم من صفوف فالنسيا، فيما رحل منير الحدادي عن صفوف الفريق إلى إشبيلية.