افتتاح مكاتب بريد طـوخ وقها وبالتان بعد تطويرها وتحويلها إلى مراكز متكاملة

افتتح عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ومحافظ القليوبية علاء عبدالحليم، مكاتب بريد طـوخ وقهـا وبالتان بعد تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة، كما تفقدا مبنى البريد الاستثماري ببنها.

وقال عصام الصغير، في بيان اليوم الإثنين، إن مراكز الخدمات البريدية أصبحت واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول المتطورة.

وأضاف أن من الخدمات التي يستطيع المواطن الحصول عليها من مراكز البريد "سداد مخالفات المرور، استخراج شهادات الميلاد والقيد العائلي وشهادات الزواج والطلاق والوفاة، وتجديد بطاقات الرقم القومي، وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز.

كما يستطيع المواطن من خلال مكاتب البريد الاستفادة من خدمة التصديق القنصلي على المحررات مثل الشهادات الدراسية والوثائق وشهادات الأحوال المدنية والتوكيلات والمستندات التجارية وشهادات الخبرة وعقود العمل، بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد المصري مثل دفتر توفير البريد والحسابات الجارية ذات العائد اليومي وتحويل الأموال وصرف المعاشات والطرود والخطابات العادية والمسجلة والسريعة.

وأشار عصام الصغير إلى أن مبني البريد الاستثماري ببنها جارٍ الانتهاء من إنجازه وفقاً للجدول الزمني المقرر؛ ليكون انطلاقة جديدة ونقطة تحول للنشاط الاستثماري للبريد المصري، حيث أن المبنى مكون من 10 طوابق، ويتم تجهيزه بأحدث الأنظمة المتطورة، ويضم مركزا متكاملا للخدمات البريدية ومنطقة توزيع مركزية وخزينة رئيسية.

وفي سياق متصل وخلال الزيارة، تفقد رئيس البريد بعض المكاتب بالمنطقة، في إطار متابعة انتظام حركة سير العمل بالمكاتب والاطمئنان على تقديم كافة الخدمات للعملاء على أكمل وجه، مؤكدا استمرار جولاته التفقدية التي شملت بعض المناطق البريدية خلال الفترة الماضية.

من جهته، أشاد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بالطفرة التي يشهدها البريد المصري حالياً، والاهتمام بتطوير مكاتب البريد ونمذجتها داخل المحافظة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد بكل سهولة ويسر، متمنياً الاستمرار على هذا الأداء المشرف.

يذكر أن مكتب بريد طوخ الذي تم افتتاحه اليوم قائم على مساحة 100 متر مربع، وبه 5 شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء، ويقدم كافة الخدمات، ويخدم 60 ألف نسمة، أما مكتب بريد بالتان قائم على مساحة 100 متر، وبه 5 شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء، ويخدم 26 ألف نسمة، ومكتب بريد قها قائم على مساحة 110 أمتار مربعات، وبه 8 شبابيك مجهزة، ويقدم جميع الخدمات، ويخدم 42 ألف نسمة.