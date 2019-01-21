رئيسا مجلس النواب و«الأمة الكويتي» يؤكدان ضرورة زيادة التعاون البرلماني



أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم، عمق ومتانة العلاقات المصرية الكويتية، وسبل النهوض بمجالات التعاون كافة، خاصة على المستوى البرلماني.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت اليوم الاثنين، بمجلس الأمة الكويتي، رئيسه مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، والوفد المرافق له، بحضور كل من سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، وسفير الكويت لدى مصر محمد الذويخ، ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائب علي الدقباسي، والنواب راكان النصف، وخالد الشطي، ويوسف الفضالة، وعسكر العنزي، والدكتور خليل ابل والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.

كما تم خلال المباحثات تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم الجانبين، وآخر التطورات التي تشهدها الساحتان الاقليمية والدولية، إضافة الى سبل تنسيق المواقف المشتركة في المحافل البرلمانية القارية والدولية.

وأقام رئيس مجلس الأمة الكويتي - عقب المباحثات - مأدبة غداء على شرف الدكتور علي عبدالعال والوفد المرافق له في قاعة الاحتفالات الكبرى بمجلس الأمة، بحضور عدد من النواب.

يذكر أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، قد وصل والوفد المرافق له إلى الكويت أول أمس السبت، في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام، تلبية لدعوة من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم؛ حيث التقى أمس فى مستهل زيارته أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بحضور ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بالاضافة إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.