قال الكاتب والروائي إبراهيم عيسي، إن «مأزق المجتمع حاليًا يتمثل في أن التطرف الديني طالنا جميعًا»، مستطردًا أن فيلم «الضيف» من شأنه أن يساهم في تنوير وإيقاظ المجتمع في هذا الشأن.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، والذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، مساء أمس الأحد: «إذا مافوقناش، ففيلم زي ده ممكن يشارك في إنه ينورنا ويفوقنا»، مشيرًا إلى أهمية الفنون ودورها في تنوير المجتمع.

وتابع: «المتطرفين بيكرهوا السينما والفنون، لكن بيستخدموها»، مشيرًا إلى الفنانات المعتزلات والمحجبات وربط الاعتزال بالتوبة، بقوله: «أكبر عملية دعاية لكراهية الفن ووصفه بالانحراف هي العملية المدفوعة اللي اسمها اعتزال وحجاب الفنانات».

واستطرد أن الأديان السماوية عندما دخلت إلى المجتمع المصري، خضعت لعملية تمصير عبر الوجدان المصري، مضيفًا: «حصل تمصير لليهودية والمسيحية والإسلام، بيبقى فيه الطابع المصري، والطابع ده انضرب في السبعينيات في الفن».

ويُذكر أن فيلم «الضيف»، بطولة الفنان خالد الصاوي، وأحمد مالك، وجميلة عوض، وشرين رضا، ومحمد ممدوح، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري