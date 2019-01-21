ألمانيا تلغي ترخيص شركة طيران إيرانية للاشتباه في التجسس والضلوع في اغتيالات

اعتقال ألماني من أصل أفغاني يعمل مستشارا ثقافيا في الجيش الألماني.. والادعاء العام: تحقيقات في التجسس لصالح وكالة استخبارات إيرانية

كشفت تقارير إعلامية ألمانية أن الهيئة الاتحادية للملاحة الجوية بألمانيا تعتزم خلال هذا الأسبوع وقف ترخيص عمل شركة الطيران الإيرانية "ماهان إير"، وذلك على خلفية اشتباه في رجل بالتجسس لصالح وكالة استخبارات إيرانية نفذت اغتيالات في أوروبا وتخطط لأخرى.

وأوضحت التقارير أن الشركة تقوم بتسيير رحلات من طهران إلى دوسلدورف غربي ألمانيا 3 مرات أسبوعيا، ورحلة واحدة إلى مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا أسبوعيا.

وبحسب التقارير، تندرج شركة "ماهان إير" على قائمة عقوبات خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2011، وتدعو الحكومة الأمريكية منذ أعوام لحظر الشركة الإيرانية من الملاحة الجوية.

وبحسب بيانات أمريكية، يتم نقل أسلحة وذخيرة ومقاتلين إلى سوريا على متن طائرات شركة "ماهان إير".

يشار إلى أن الادعاء العام الاتحادي بألمانيا يجري تحقيقات منذ فترة قصيرة ضد رجل ألماني-أفغاني، على خلفية اشتباه بالتجسس لصالح وكالة استخبارات إيرانية.

وبحسب الادعاء، صدر أمر اعتقال ضد الرجل يوم 6 ديسمبر الماضي، وتم إلقاء القبض عليه في منطقة راينلاند يوم الثلاثاء الماضي، ويعمل منقحا لغويا ومستشارا ثقافيا في الجيش الألماني.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية يوم الأربعاء الماضي أنها أعربت للممثل الإيراني بشكل لا لبس فيه عن "قلقنا الشديد إزاء الأنشطة الجاسوسية المزعومة".

من جهته، قال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في تصريحات لوكالة أنباء "إرنا" اليوم، في إشارة إلى الأنباء التي ترددت حول استدعاء الخارجية الألمانية القائم بالأعمال الإيراني هناك، قال "إنه لا يؤيد هذا الخبر".

وأضاف قاسمي "إن القائم بالأعمال الإيراني المؤقت حضر الخارجية الألمانية بطلب من السفارة الإيرانية، ولهدف آخر، وأن موضوع استدعائه لا أساس له من الصحة"، وبحسب الوكالة أشار قاسمي إلى أن توجيه اتهامات أمنية ضد إيران، يستهدف تقويض العلاقات العريقة مع أوروبا، وأضاف "أن ممارسات الأعداء هذه لا تثير الاستغراب".