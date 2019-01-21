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مصرع 8 من عناصر مليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني في مواجهات بمحافظة تعز

عدن - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 21 يناير 2019 - 10:07 م | آخر تحديث : الإثنين 21 يناير 2019 - 10:07 م

لقي 8 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، جنوبي شرق محافظة تعز.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) بسقوط قتلى من المليشيا أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع في تباب "مزعل، والصالحين، والمغربة" بجبهة الشقب شرقي مديرية صبر الموادم، وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا بعد رصدها، وأجبرتها على التراجع والفرار، عقب مصرع 8 من عناصرها وإصابة آخرين.

ويذكر أن جبهة الشقب تعد من أهم جبهات القتال في محافظة تعز كونها البوابة الرئيسية لمديرية "صبر الموادم" التي تطل على مدينة تعز بأكملها.


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