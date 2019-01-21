ضبط راكب بحوزتة 600 عملة أجنبية وأثرية حاول تهريبها بمطار أسيوط

تمكن مفتشو جمارك مطار أسيوط الدولي، صباح اليوم الإثنين، برئاسة علاء الدين سعد، مدير عام الجمارك، من ضبط راكب مصري قادم من السعودية، بحوزته كميات من العملات الأثرية ترجع للعصر العثماني والملك فاروق والسلطان حسين.

وكانت لجنة الفحص بجمارك مطار أسيوط الدولي، والتي ضمت حازم الدروي وأحمد محمد عبد الرحيم وحسن أحمد حسن وأحمد ناجى عبد الرحمن وجابر رمضان حسن، تمكنت من ضبط المدعو محمد .ر م. أثناء قدومه من السعودية، لمطار أسيوط ، علي متن طائرة مصر للطيران، وبحوزته عدد من العملات الأجنبية والورقية والمعدنية أثناء محاولته تهريبها عبر منافذ مطار أسيوط، وبالفحص تبين أن هذه الكميات عبارة عن عملات ورقية ومعدنية وذهبية وفضية بلغ عددها 600 عملة عليها نقوش ورسومات ترجع للعصر الروماني.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.