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نقيب الصحفيين: جار بحث موقف ضياء رشوان من نقله لجدول غير المشتغلين

إيفون مدحت
نشر فى : الإثنين 21 يناير 2019 - 11:40 م | آخر تحديث : الإثنين 21 يناير 2019 - 11:40 م

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة تلقى طلبات بنقل الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات من جدول المشتغلين إلى غير المشتغلين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الاثنين، أن النقابة لم تبت في موقف «رشوان» بعد، موضحًا أنه جار بحث ودراسة الطلبات المقدمة بهذا الشأن.

وأكد أن الصحفيين الذين تقدموا بتلك الطلبات ليس لدديهم نزعة إقصائية تجاه «رشوان» لئلا يترشح لمقعد النقيب لأنهم يستندون في ذلك إلى القانون، مؤكدًا أنه من حق كل زميل أن ينتوي كما يرغب في الترشح لقيادة النقابة.

 


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