بريطانيا ترحب بفرض عقوبات على الروس المتهمين بارتكاب حادث «سالزبيري»

رحب وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، اليوم الاثنين، بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المواطنين الروسيين المتهمين في حادث تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة (سالزبيري) البريطانية في شهر مارس من العام الماضي.

ووصفت الخارجية، في بيان، تلك العقوبات بأنها إجراء صارم ضد "الأنشطة الطائشة وغير المسؤولة" للاستخبارات العسكرية الروسية، وذلك حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية البريطانية في نبأ عاجل.

يشار إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن- في بيان أصدرته اليوم- فرض أولى العقوبات في إطار النظام الجديد الخاص بالأسلحة الكيماوية، حيث شملت شركة و9 شخصيات روسية بينهم رئيس مديرية المخابرات الرئيسية الروسية ونائبه، على خلفية حادثة تسميم العميل الروسي السابق في (سالزبيري).