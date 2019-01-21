السودان يخفض أسعار تذاكر الطيران المحلي بنسبة 20 بالمئة

أعلنت لجنة النقل والطرق والجسور بالبرلمان السوداني خفض أسعار تذاكر الطيران الداخلي بنسبة 20 بالمئة.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي نشرته صحيفة (الجريدة) السودانية في عددها الصادر اليوم الإثنين، إن القرار يأتي بعد تلقيهم شكاوى من المستفيدين بعد تحرير أسعار وقود الطيران، كاشفة عن تشكيل لجنة فنية لمراجعة أسعار الوقود وربطها بالتذاكر.

وقال محمد أحمد الشايب، رئيس اللجنة، إن تحرير أسعار الوقود، يمثل أحد العوامل التي تسببت في ارتفاع أسعار التذاكر، لافتا إلى توافق كافة الأطراف المعنية بالطيران الداخلي على تخفيض أسعار التذاكر بنسبة تتراوح ما بين 18 إلى 20 بالمئة لكل ولايات السودان .

وتوقع الشايب هبوط أسعار الرحلات الداخلية لأكثر من 20 بالمئة خلال شهر نظرا لتدن محتمل في سعر الوقود.