رئيس أبو قرقاص بالمنيا يتابع أعمال الحملة الميكانيكية والمشاتل

تفقد العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا، اليوم، أعمال الصيانة للمركبات الموجودة بالحملة الميكانيكية ومتابعة سير العمل وانضباط العاملين بها والاطمئنان على سلامة المعدات وكفاءتها؛ وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، حيث شدد على ضرورة تأمين تلك المعدات.

كما استمع رئيس المركز لشرح مفصل عن كفاءة كل معدة وكيفية الاستفادة القصوى من هذه المعدات في أعمال النظافة بالمدينة بصورة متوزانة بين العمل والصيانة المتواصلة؛ للحفاظ على المعدات من أي تلف أو عطل قد يصيبها.

وخلال جولته بالمركز، تفقد المشتل الخاص بالوحدة المحلية للمركز؛ لمتابعة أعمال الشتل الخاصة بالعقلة الصيفية للأشجار، وذلك لسد احتياج المركز من نباتات الزينة التي يتم زراعتها بالشوارع والميادين.