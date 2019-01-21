اتحاد الناشرين: تطبيق القرعة لتوزيع أماكن العرض في معرض الكتاب لأول مرة

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إنه تم لأول مرة في تاريخ معرض الكتاب تطبيق نظام القرعة، في توزيع أماكن العرض على الناشرين، موضحًا أن هذا الأمر يأتي تكريسًا لمبدأ الشفافية والمساواة بين جميع الناشرين.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن المعرض هذا العام يحتوي على 4 صالات مكيفة على أحدث تجهيزات، مستطردًا أنه تم توحيد نظم وأدوات العرض على جميع الناشرين.

وذكر أنه تم إتاحة أن يحصل الناشر على 3 توكيلات لدور نشر أخرى دون رسوم، منوهًا أن المعارض الدولية عادة ما تسمح للناشر بالحصول على توكيلين فقط، مع دفع رسوم لقاء ذلك.

واستطرد أن هذا العام تم تطبيق قانون اتحاد الناشرين، والذي لم يتم تفعيله منذ 55 عامًا، والذي يشترط على ممارس مهنة النشر أن يكون عضوًا في اتحاد الناشرين، مشيرًا إلى قصر اشتراك الناشرين في معرض الكتاب على أعضاء اتحاد الناشرين بالتنسيق مع الهيئة العامة للكتاب.

وتنطلق الدورة الـ50 من معرض القاهرة الدولي للكتاب رسميًا في الثاني والعشرين من يناير الجاري، أما الافتتاح الجماهيري سيكون في الثالث والعشرين، وذلك بمقر أرض المعارض الجديدة، في التجمع الخامس، خلف مسجد المشير طنطاوي.