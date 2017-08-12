ماركا: موراتا ينتقل إلى أتليتكو مدريد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي من الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد خلال الساعات المقبلة.

وكشف "راديو ماركا" عن تواجد خوانما لوبيز وكيل اللاعب داخل مقر النادي المدريدي لإنهاء أوراق انتقاله بشكل رسمي، بعد أن طلب دييجو سيميوني المدير الفني للفريق ضمه لتدعيم وزيادة قوة الفريق الهجومية.

ونجح وصيف الدوري الإسباني في استغلال أزمة موراتا مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري في تشيلسي، وأقنع اللاعب الإسباني بالعودة مرة أخرى إلى الليجا ولكن لارتداء قميص الجار في مدريد.

وينهي اللاعب رحلته مع تشيلسي بعد قدومه من ريال مدريد بـ70 مليون جنيه إسترليني، دون ترك بصمة كبيرة مع النادي اللندني.