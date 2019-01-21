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هويدي: المقاصة جاهز للأهلي ومعسكر مغلق قبل المباراة

زيـاد الميـرغـني
نشر فى : الإثنين 21 يناير 2019 - 12:54 م | آخر تحديث : الإثنين 21 يناير 2019 - 12:54 م

أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن فريقه على أتم الجاهزية لمواجهة الأهلي الخميس المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الـ11 من الدوري الممتاز، كما أشار غلى دخول فريقه معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية قبل المباراة.

وقال هويدي في تصريحات لـ "الشروق" أن الفريق جاهز فنيًا وبدنيًا بكامل صفوفه لمباراة الأهلي، وسيدخل الفريق معسكرًا مغلقًا قبل المباراة بالإسكندرية لزيادة التركيز والاستعداد لكل الفريق، خاصة وأن المباراة ستقام باستاد برج العرب.

يذكر أن المقاصة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة وله 5 مباريات مؤجلة قبل هذه المباراة.


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