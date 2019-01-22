يديعوت أحرونوت: مساع لمنع عقد جلسة استماع لنتنياهو قبل الانتخابات

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لمنع عقد جلسة استماع لموكله في المحكمة قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر أبريل المقبل.

وأوردت الصحيفة أن فريق الدفاع عن نتنياهو التقى بالمدعي العام الإسرائيلي افيشاي ماندلبليت، في محاولة لإقناعه بعدم الإعلان عن جلسة استماع لرئيس الوزراء الإسرائيلي، المتهم في ثلاث قضايا فساد منفصلة، قبل الانتخابات في شهر أبريل المقبل، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يسعى للحفاظ على منع إجراء جلسات استماع له نظرًا لتأثيرها على مساعيه الانتخابية.

وأجرى فريق الدفاع محادثات استمرت لثلاث ساعات مع المدعي العام في وزارة العدل الإسرائيلية، حيث تقول الوزارة إن محاميي نتنياهو "قدموا مطالبات مطولة بشأن تاريخ نشر قرار المدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات مع رئيس الوزراء، وسيتم النظر في حججهم بالطريقة المعتادة".

ومن المتوقع أن يحدد النائب العام موقفه في الأيام القادمة، وسيتم تسليم الرد إلى محامي الدفاع في الوقت المناسب.