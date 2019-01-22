إبراهيم المعلم: جمال عبد الناصر من أكبر المشجعين لفكرة معرض الكتاب

قال المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الشروق»، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كان من أكبر المشجعين لفكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي أقيمت نسخته الأولى في 1969.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مع الإعلامي محمد علي خير، مساء الاثنين، أن الزعيم الراحل شجع إسلام شلبي، مدير المؤسسة المصرية العامة للكتاب في الستينيات على تنفيذ الفكرة ووفر له كل سبل الدعم.

وتابع أن «عبد الناصر» منح «شلبي» خطابًا رسميًا بموجبه تمكن من السفر إلى أي دولة في أي وقت بالتعاون مع أحد أجهزة الدولة السيادية، ووفر له العملة الصعبة لشراء الكتب والمراجع لعرضها في المعرض، مشيرًا إلى نجاح الأخير في إنقاع الناشرين الأجانب ومعظم المصريين للمشاركة في المعرض.

وتنطلق الدورة الـ50 من معرض القاهرة الدولي للكتاب رسميًا في الثاني والعشرين من يناير الجاري، أما الافتتاح الجماهيري سيكون في الثالث والعشرين، وذلك بمقر أرض المعارض الجديدة، في التجمع الخامس، خلف مسجد المشير طنطاوي.