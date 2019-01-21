قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على رأس وفد مصري رفيع المستوى، في منتدى «دافوس» الاقتصادي، يعكس اهتمام مسؤولي مصر بالمنتدى باعتبار واحدًا من أهم الأحداث الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى جدول مزدحم لرئيس الوزراء.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن «مدبولي»، سيلتقي بعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في مصر، من بينهم شركات أبل وفولفو وباتا ، بجانب بعض المستثمرين العرب كمجموعة ماجد الفطيم، وشركات أخرى، فضلًا عن اجتماعات مع رؤساء الوفود العربية المشاركة في المنتدى.

وأوضح أن رئيس الوزراء، سيلتقي بمسؤولي صندوق النقد الدولي، بناء على طلبهم، مشيرًا إلى إعراب مسؤولوا الصندوق عن تقديرهم للتقدم الذي تحرزه مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع: «نجاحات مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مشهود لها بالفعل، ونسمع إشادات من جهات دولية كبرى منذ فترة»، مؤكدًا أن ما حققته مصر يعد نموذجًا للنجاح.

وذكر أن مشاركة رئيس الوزراء في اجتماعات المنتدى سيعرض ما حققته مصر من إجراءات اقتصادية ومالية واستثمارية، لافتًا إلى استهداف الحكومة جذب استثمارات جديدة إلى مصر من خلال مشاركتها في المنتدى.

وبين أن «مدبولي»، سيشارك في جلسة تتعلق بمستقبل أفريقيا في السياق العالمي، وسيحضرها عدد من القادة الأفارقة، مضيفًا أن رئيس الوزراء، سيعرض رؤية مصر لمستقبل القارة والخطط التي تنوي مصر تطبيقها خلال عام رئاستها للاتحاد الأفريقي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، قد توجه فجر اليوم الاثنين، إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي الذى يقام خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري.