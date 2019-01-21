شويجو: روسيا تأمل في الانتقال النشط إلى التسوية السياسية في سوريا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، خلال مباحثاته مع المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا جير بيدرسون أن روسيا تأمل في الانتقال النشط إلى التسوية السياسية في سوريا..مشيرا إلى أن تشكيل اللجنة الدستورية يسير ببطء شديد.

وقال شويجو، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "نأمل في الانتقال إلى تسوية سياسية نشطة، المتمثلة بإنشاء لجنة دستورية وإنشاء دستور وتطوير آلية لاعتماد هذا الدستور في إطار قرار 2254 القرار الذي يشمل تسوية الوضع في سوريا".

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون قد أعرب في وقت سابق اليوم الاثنين عن ثقته بأن روسيا والأمم المتحدة ستلعبان دورا كبيرا في حل النزاع في سوريا.

الجدير بالذكر أن جير بيدرسون هو رابع مبعوث أممي إلى سوريا منذ بدء الحرب فيها عام 2011، وخلف ستافان دي ميستورا الذي تقاعد لأسباب عائلية في 31 ديسمبر الماضي.

ويقوم بيدرسون، منذ توليه منصب المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا، بجولات إلى البلدان المعنية بالتسوية السورية لبحث آفاقها.