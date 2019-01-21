الشرطة الأسترالية تشن حملة ضد عصابة لسرقة حليب الأطفال

ذكرت الشرطة الأسترالية، اليوم الاثنين، أنها شنت حملة ضد عصابة لسرقة حليب الأطفال الرضع، حيث اتهمت 5 أشخاص بسرقة كميات من حليب الأطفال المجفف والفيتامينات بقيمة تزيد على مليون دولار أسترالي (720 ألف دولار أمريكي) كانت مخصصة لبيعها في الخارج.

وأفادت الشرطة، في بيان، بأنه تم القبض على رجل، 31 عاما، في مطار سيدني الدولي لدى وصوله من الصين أمس الأول السبت واتهامه بإجراء معاملات تتعلق بعائدات أنشطة إجرامية والانتماء لعصابة إجرامية.

وأضافت الشرطة أن عملية الاعتقال كانت الأحدث في إطار تحقيق مستمر منذ عام كامل بشأن منتجات حليب أطفال مجفف وفيتامينات وعسل مانوكا مسروقة تباع لعملاء في الخارج.

وفي إحدى المداهمات، والتي استهدفت منزلا في سيدني في أغسطس، عثرت الشرطة على 4000 عبوة من حليب الأطفال والفيتامينات وعسل مانوكا تردد أنها مسروقة، بالإضافة إلى 215 ألف دولار نقدا. ويواجه عدة أشخاص المحاكمة في هذه القضية.

يشار إلى أن حليب الأطفال المجفف المنتج في أستراليا يمكن أن يباع بثمن باهظ في الصين، حيث توجد مخاوف بشأن سلامة أغذية الأطفال المنتجة محليا.

وفوجئ المتسوقون في متاجر التجزئة الكبرى (سوبر ماركت) في أستراليا برؤية مجموعات من الآسيويين وهم يسرعون إلى الأرفف لالتقاط عبوات أغذية الأطفال.

ويتم إرسال العبوات بعد ذلك إلى أقارب أو عملاء في الصين بأسعار مضخمة.

واضطرت بعض الأسواق إلى تحديد عدد العبوات التي يسمح ببيعها لكل عميل حتى يتمكن العملاء الآخرون من الحصول عليها.