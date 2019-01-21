عبد الله السعيد يتسبب في الإطاحة برئيس منطقة بني سويف

قرر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، تعيين صلاح بدر رئيسا لمنطقة بني سويف، ليكون بديلا لمحمد زين.

وجاء قرار مسؤولي اتحاد الكرة مساء اليوم الإثنين باتخاذ هذا القرار، على خلفية هجوم محمد زين رئيس منطقة بني سويف على الجبلاية في أزمة قيد عبدالله السعيد بصفوف بيراميدز.

وكان زين قد أصدر بيانًا أعلن خلاله عدم مسؤوليته عن قيد اللاعب، وأن ختم منطقة بني سويف على بطاقة لعبه تم بدون معرفته.

في حين رد مسؤولو الجبلاية بأن لائحة القيد تنص على استخراج بطاقات القيد للاعبي الدوري الممتاز، من الاتحاد، وليس المنطقة.

وكان انتقال السعيد لبيراميدز، قد صاحبه أزمة كبيرة بسبب قيده بأحد أيام العطلات الرسمية، وأصدر الأهلي بيانًا وقتها اتهم فيه اتحاد الكرة بمجاملة بيراميدز.