القوات العراقية تدمر نفقًا لتنظيم «داعش» يضم صواريخ وأحزمة ناسفة في صلاح الدين

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، اليوم الاثنين، تدمير نفق لتنظيم "داعش" الإرهابي يضم صواريخ وأحزمة ناسفة في صلاح الدين.

وقال يحيى رسول، في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية، إن القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، تمكنت من تفكيك عبوتين ناسفتين، و10 جراكن سعة 30 لترًا في منطقة الفتحة، بمحافظة صلاح الدين.

وأضاف رسول، أن القوات عثرت خلال عملية في منطقة الهدف، على نفق ووكر للإرهابيين بداخله 4 صواريخ موجهة، و7 وسائل تفجير، و4 أحزمة ناسفة ومواد غذائية ولوجستية، ورشاشة Bkc وقاذفة RBG7، و7 هواتف، و27 كبسولة تفجير كهربائية، موضحًا أن النفق دمر من قبل الجهد المختص.