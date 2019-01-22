قال الإعلامي عمرو أديب، إن معرض الكتاب في مصرهي فكرة ورؤية تنوير، واصفًا مصر بأكثر مكان في العالم يمكن أن ينظر له على أنه ثقافة منذ آلاف السنين.

وأضاف في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن معرض الكتاب يعد لوحة فنية أو فيلم أو رؤية، معقبًا: «ياريت الناس تروح اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب في التجمع الخامس، مكانه الجديد الذي نفخر أن يقدم فيه الثقافة والفن».

وتنطلق الدورة الـ50 من معرض القاهرة الدولي للكتاب رسميًا في الثاني والعشرين من يناير الجاري، أما الافتتاح الجماهيري سيكون في الثالث والعشرين، وذلك بمقر أرض المعارض الجديدة، في التجمع الخامس، خلف مسجد المشير طنطاوي.