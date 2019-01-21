«البيئة» تنظم حملة للتوعية بالتخلص الآمن من المخلفات الطبية بأسيوط



نظمت وزارة البيئة من خلال فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط وبالتعاون مع مديرية الصحة بأسيوط حملة توعية موسعة بالمستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة، حول التخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الاثنين- أن فعاليات الحملة بدأت بمستشفى ديروط المركزي من خلال توعية هيئة التمريض والعاملين بالطرق الآمنة للتخلص من المخلفات الصحية للمستشفى وأثر مخالفة الاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فيما يخص التعامل مع المخلفات الطبية على البيئة المحيطة والصحة العامة.

وأكد البيان استكمال الحملة خلال الأيام المقبلة، حيث تستهدف عددًا من المستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحي بأسيوط.