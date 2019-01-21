تحذيرات أمنية في أيرلندا بعد انفجار سيارة واختطاف أخرى



أصدرت الشرطة في مدينة لندنديري بأيرلندا الشمالية، تحذيرا أمنيا بعدما تواترت تقارير بأن رجال ملثمين ألقوا مادة مجهولة داخل سيارة فان مسروقة قبل فرارهم، اليوم الاثنين، بعد يومين من انفجار سيارة مفخخة في المدينة.

وقالت شرطة أيرلندا الشمالية في تغريدة إنه جرى تطويق جزء من منطقة الطريق الدائري بالمدينة بعد صدور تقرير أن "ثلاثة ملثمين اختطفوا سيارة في حوالي الساعة 1130 صباحا وألقوا مادة داخلها قبل تركها".

وأضافت الشرطة: "نرجو التحلي بالصبر بينما نقوم بعملنا لتأمين موقع الحادث".

وفي تغريدة منفصلة، ذكرت الشرطة أن المحققين احتجزوا مشتبها به خامسا اليوم، خلال التحقيق في هجوم يوم السبت الخاص بالسيارة المفخخة خارج قاعة محكمة في المدينة المعروفة أيضا باسم "ديري" من جانب الجمهوريين الأيرلنديين المعارضين للحكم البريطاني.

وجرى احتجاز رجل عمره 50 عاما بناء على اتهامات بالإرهاب، كما وجهت له اتهامات بالتورط في سطو مسلح الأسبوع الماضي، بحسب الشرطة.

وقال مساعد رئيس جهاز الشرطة مارك هاميلتون أمس الأحد، إن الهجوم "متهور بشكل لا يصدق"، كما انضم للإدانات واسعة النطاق من سياسيين من جميع الأطياف.

وأضاف هاميلتون إنه يشتبه بضلوع جماعة جمهورية منشقة تعرف باسم "جيش الجمهورية الأيرلندية" في تنفيذ الهجوم الذي لم يسبب أي إصابات.

وأضاف أن الجماعة "صغيرة وليس لها تمثيل إلى حد كبير وعازمة على إعادة الناس إلى مكان لا يريدون أن يكونوا فيه"، في إشارة إلى عقود من العنف الطائفي.

وتابع بأنه يبدو أن المركبة المستخدمة في انفجار يوم السبت قد اختُطفت من سائق توصيل طلبات قبل وقت قصير من الانفجار.