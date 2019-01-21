سول تأسف لوقف اليابان المشاورات الثنائية بشأن مسألة الرادار

أعربت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، عن أسفها الشديد لكشف اليابان عن معلومات جديدة تتعلق بالنزاع القائم بين البلدين على خلفية عمليات الرادار، التي قامت بها البحرية الكورية الجنوبية، وقرارت طوكيو وقف المشاورات الثنائية بين البلدين في هذا الشأن.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تشون هوي-سون، في تصريح أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية: "إننا نعرب عن أسفنا الشديد لقرار اليابان وقف المشاورات الثنائية، التي تهدف إلى التحقق من وقائع الحادث"..مُشيرة إلى أن اليابان يتعين عليها تقديم معلومات دقيقة وإجراء تحقيق يقوم على أساس علمي وموضوعي ويشمل خبراء من كلا البلدين.

وطالبت طوكيو بتوضيح السبب وراء قيام طائرتها بتحليقات تهديدية على مستوى منخفض، وفشلها في التحرك بعيدًا على الفور لتجنب الرادار،مؤكدة استمرار سول في الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز التعاون العسكري الثنائي مع واشنطن وطوكيو.

من جانبها ، اعتزمت اليابان، في وقت سابق، بثّ تسجيل للصوت، الذي سُمع عند الكشف عن رادار التحكم بالنيران لاستخدامه كدليل تدعم به مزاعمها بشأن توجيه البحرية الكورية الجنوبية رادار التحكم بالنيران لاستهداف طائرة دورية يابانية.

يُذكر أن التوترات الدبلوماسية احتدمت بين الجانبين عقب ادعاء طوكيو الشهر الماضي استهداف رادار كوري جنوبي لطائرة دورية يابانية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية، قبالة ساحل مقاطعة إيشيكاوا اليابانية، فيما رفضت سول هذه الادعاءات، مُعلنة أن اليابان قد أساءت فهم العملية التي نفذتها البحرية الكورية الجنوبية لإنقاذ سفينة حربية كورية شمالية من الانجراف بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين.