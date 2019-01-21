قال الكاتب والروائي إبراهيم عيسي، إن فيلم «الضيف» ليس العمل التالي لفيلم «مولانا»، متابعًا أنه كان من المقرر أن يظهر قبله فيلم «الفهد» وهو عن سيرة علي الزيبق، ومن بطولة عمرو سعد، لكن تأجل عرضه.

وكشف خلال لقائه مع برنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، والذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، مساء أمس الأحد، عن كتابته لسيناريو فيلمين آخرين، الأول تاريخي عن مذبحة القلعة، والآخر بعنوان «صاحب المقام».

وتابع أنه لن يعمد إلى كتابة سيناريو لفيلم عن رواية له، سيرًا على نهج الكاتب نجيب محفوظ في هذا الشأن، معقبًا: «أنا أكتب للسينما مباشرة، وممكن أكتب سيناريو عن رواية لكاتب آخر».

وأوضح أنه يتمنى أن يكتب سيناريو لفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، متابعًا: «عندي طموح كبير أحول واحدة من قصصه إلى فيلم سينمائي، لأنه ظلم سينمائيًا، والسينما المصرية مقصرة في حقه تقصير رهيب».

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول شاب ينزل ضيفًا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني، بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى،و لكن الدكتور يعيش اسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه بسبب تهديدات تلاحقه.

ويُذكر أن فيلم «الضيف»، بطولة الفنان خالد الصاوي، وأحمد مالك، وجميلة عوض، وشرين رضا، ومحمد ممدوح، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.