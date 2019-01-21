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الإمارات وباكستان يبحثان التعاون الدفاعي بين البلدين

أبوظبي - إسلام آباد - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 21 يناير 2019 - 10:10 م | آخر تحديث : الإثنين 21 يناير 2019 - 10:10 م

بحث رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع الإماراتية اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، اليوم الاثنين، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مع وزيرة الإنتاج الحربي في الحكومة الباكستانية زبيدة جلال، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه خلال اللقاء تم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما شهد اللقاء حضور عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والمسؤولين الباكستانيين.


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