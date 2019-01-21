رئيس الاتحاد السكندري ينهي مشكلته مع جنش

نجح محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري في إنهاء أزمته مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك التي ظهرت عقب المباراة الأخيرة بين الفريقين في بطولة الدوري.

وصرح مصيلحي عبر قناة صدى البلد: "تواصلت مع جنش هاتفيا، وأكد على حبه واحترامه لي، لم أذكر سيرة جنش في أي محادثة بل حدثت مكالمة بيني وبين رئيس الزمالك، اتفقنا خلالها أننا ضد التجاوزات من الجماهير كما أن جنش من أبناء الإسكندرية".

وأوضح: "جنش قال لي إنه حاول لملمة الأمور مع حارس مرمى الاتحاد الهاني سليمان، وأن محمود علاء هو من استفز الهاني".

وكان جنش هاجم رئيس الاتحاد السكندري بعدما تعرض للطرد في مباراة الاتحاد السكندري بعد مناوشات مع الهاني سليمان أسفرت عن إيقاف الحارسين مباراتين بقرار من لجنة المسابقات باتحاد الكرة.