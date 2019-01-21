إبراهيم عيسى: تفاعل الجمهور مع «الضيف» هو الأهم بالنسبة لي

قال الكاتب والروائي إبراهيم عيسي، ومؤلف فيلم «الضيف»، إن تفاعل الجمهور مع الفيلم هو الأهم بالنسبة له، متابعًا: «تفاعل حقيقي ورائع ومهم للغاية للسينما المصرية».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، والذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، مساء أمس الأحد، أن صناع الفيلم كانوا في منتهى الجراة والشجاعة للإقدام على المشاركة في فيلم بهذه الطبيعة.

وأوضح أنه وجد شركة تنتج الفيلم بسهولة، رغم حساسية القضية التي يعالجها، وهي الشركة ذاتها التي أنتجت فيلم «مولانا»، متابعًا أن نجاح هذه التجربة من شأنه تشجيع المنتجين وصناع السينما على المضي قدمًا في إنتاج هذا النوع من الأفلام، إلى جانب الأفلام الكوميدية والأكشن.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول شاب ينزل ضيفًا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني، بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى، ثم تتحول الزيارة إلى حوار فكري ثري بين صاحب المنزل ذو الأفكار التنويرية في مواجهة الضيف.

ويُذكر أن فيلم «الضيف»، بطولة الفنان خالد الصاوي، وأحمد مالك، وجميلة عوض، وشرين رضا، ومحمد ممدوح، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.