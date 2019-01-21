وزير الأوقاف: أكاديمية الأئمة والواعظات أحد سُبل تجديد الخطاب الديني

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الأكاديمية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، هدفها تجديد الخطاب الديني، موضحًا أنها أنشأت على أحدث مستوى من التكنولوجيا في العالم.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أمس الأحد، أن مدة الدراسة بالأكاديمية 6 أشهر، 4 أيام أسبوعيًا، شاملة إقامة كاملة وإعاشة كاملة إفطار وغذاء وعشاء.

واوضح أن الأكاديمية مجهزة بأحدث معمل للحاسبات، تشرف عليه وزارة الاتصالات وتدرب الأئمة وتمنحهم رخصة القيادة الدولية، بالإضافة إلى وجود معمل توصيات لغة أجنبية وترجمة، متابعًا: «الأولاد اللي تم اختيارهم حاصلين على الدكتوراة والماجيستير وخضعوا لاختبارات اللغة الأجنبية والحاسب الآلي من قبل».

وذكر أنه سيتم تدريس علوم الدين، وأساسيات علم المنطق التفكير القويم، وعلم النفس، بالإضافة إلى مفاهيم الأمن القومي والتحديات المعاصرة والعلوم السياسية بالتعاون مع أكاديمية ناصر للعلوم والتكنولوجيا، لافتًا إلى الاستعانة بالدكتور مصطفى الفقي في مجلس الأمناء بالأكاديمية.

وافتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بالإنابة عن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، أكاديمية الأوقاف لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.