كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، تفاصيل العثور على أجزاء من جثة داخل جوال فى النيل بمنطقة شبرا الخمية بالقليوبية منذ أيام، والعثور على الجزء الباقى منها فى منطقة كرداسة بالجيزة، أمس الأول، وتبين أن صاحب مخبز وابنته قتلا الضحية، بسبب علاقة عاطفية.

كان قسم ثان شبرا الخيمة تلقى بلاغا بالعثور على كيسين فى ترعة مسطرد، أحدهما بداخله جمجمة وساقان مقطوعتان من أسفل الركبة، والذراع اليمنى مقطوعة من أسفل الكتف، والكيس الآخر بداخله شيكارة أسمنت وبها ملابس رجالى، و407 جنيهات، وسكين، وبعدها تم العثور على الجزء الباقى من الجثة طافيا.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بالقليوبية تحت إشراف مدير مصلحة الأمن العام اللواء علاء الدين سليم،عن تحديد هوية المجنى عليه، إذ تبين أنه «محمد.م» 43 عاما، كهربائى، له معلومات جنائية، من حلوان فى محافظة القاهرة، وأن زوجته أبلغت بتغيبه منذ نحو شهر، وتوصلت التحريات إلى أن «م ح» 43 عاما، صاحب مخبز، وابنته «منة»، وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطهما.

واعترف الأب وابنته بالجريمة؛ حيث قال المتهم إنه كان يقضى عقوبة بالحبس على ذمة إحدى القضايا، وبعد خروجه من السجن علم بوجود علاقة آثمة بين المجنى عليه وزوجته قبل وفاتها، فضلا عن علاقة عاطفية أخرى بابنته، واستولى منها على كمية من المشغولات الذهبية ورفض إعادتها، فاتفق مع ابنته على الانتقام منه، ولشرفه.

وأشارا إلى أنهما استدرجا المجنى عليه يوم تغيبه إلى شقة فى حدائق القبة بالقاهرة، ووثقاه وتعدى الأول عليه بالسكين وأودى بحياته، ثم قطع الجثة إلى أجزاء ووضعها داخل شيكارة أسمنت، وأكياس بلاستيك، ونقلها بسيارته، وتخلص منها فى النيل بمساعدة ابنته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.