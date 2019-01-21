عمرو أديب عن زيارة «نتنياهو» للتشاد: إسرائيل داخلة سباق وعايزة تتوسع في المنطقة

علق الإعلامي عمرو أديب، على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدولة تشاد، قائلًا: «إسرائيل داخلة سباق، وعايزة تتوسع في المنطقة».

وأوضح في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أمس الأحد، أن هناك دلالة لزيارة «نتنياهو» إلى تشاد لكونها دولة أغلبيتها إسلامية وتسعى لإقامة علاقات مع إسرائيل، لافتًا إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه سيزور عددًا من الدول العربية الفترة المقبلة.

ويُذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توجه أمس الأحد إلى دولة تشاد، والتقى خلالها مع الرئيس التشادي إدريس ديبي.