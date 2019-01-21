إعلام النظام السوري: الدفاع الجوي يتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية

أعلن إعلام النظام السوري عن تصدى الدفاع الجوى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية للبلاد، وإسقاط عدد من الصواريخ المعادية، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، فجر الاثنين، منذ قليل.

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أن وسائط الدفاع الجوي للقوات المسلحة السورية تصدت لغارات جوية إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية.

وذكرت (سانا)، نقلا عن مصدر عسكري، أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أي من أهدافه".