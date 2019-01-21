إحالة المسؤولين عن واقعة اختفاء أوراق إجابات 98 طالبا في بني سويف للتحقيق

أحال محافظ بني سويف ، المستشار هاني عبد الجابر ، اليوم /الإثنين / واقعة اختفاء إجابات عدد 98 طالبا من طلاب الشهادة الإعدادية في مادتي : الدراسات الاجتماعية ، والتربية الفنية بإحدى لجان الفشن "بمدرسة بدر الكبرى " بقرية "تلت " للنيابة العامة للتحقيق.

وكلف المحافظ - فى بيان صادر بهذا الصدد - وكيل وزارة التربية والتعليم بتكليف رئيس لجنة النظام والمراقبة بتنفيذ القرار الوزاري "رقم 113 " لضمان حفظ حقوق الطلاب ، وعدم وقوع أي ضرر عليهم ، واتخاذ ما يلزم قانونيا وإدراياً في هذا الشأن .

وقام المحافظ بإيقاف رئيس اللجنة ، ومراقب أول اللجنة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ، أو إلى حين انتهاء التحقيقات - أيهما أقرب - وإحالة الموضوع للنيابة الإدارية للتحقيق فيه.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لسير المنظومة التعليمية ، للحيلولة دون وقوع مثل هذه المواقف مرة أخرى ، مؤكدا أنه لا تهاون في مواجهة أوجه القصور أو الإهمال الذى يتسبب في عدم خروج الامتحانات بالشكل اللائق .

ومن جانبه ، صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، محمد حسام ، بأنه فور الإبلاغ بالواقعة - وتنفيذا لتوجيهات المحافظ - تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بمباشرة التحقيق المبدئي مع رئيس اللجنة والمراقب الأول من خلال الشئون القانونية بالمديرية، والاستبعاد الفوري لهما ، وتعيين رئيس لجنة ومراقب أول بديلين ،وذلك لاستمرار سير الامتحانات بشكل منتظم ، وضمان عدم تأثرها سلباً بتلك الواقعة.