الداخلية توزع مساعدات على أسر المسجونين والمفرج عنهم بمناسبة عيد الشرطة في إطار «كلنا واحد»

قامت وزارة الداخلية، اليوم، بتوزيع عدد من المساعدات العينية على المستفيدين من أسر المسجونين والمفرج عنهم فى إطار الإحتفالات بعيد الشرطة ال٦٧ ، واستمرارا لتفعيل مبادرة (كلنا واحد) بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الخيرية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته إدارة شرطة الرعاية اللاحقة اليوم ، بمقر اتحاد الشرطة الرياضي وبناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بضرورة الاهتمام بأسر المسجونين والمفرج عنهم في إطار تفعيل الدور المجتمعي للوزارة واستمرارا لمبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" ومساعدتهم على الإنتاج والكسب الحلال تأكيدا على المبادىء والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من أجل إصلاح مسار هذه الفئات التي ضلت الطريق كي تعود فئات صالحة في المجتمع والاستفادة منها كأفراد منتجين بعد أن أعجزهم طريق الجريمة والانحراف.

وشهد الحفل توزيع ١٤٣ من الأجهزة الكهربائية و٣١ ماكينة خياطة و١٦٠٠ بطانية ولحاف و١٣٠٠ كرتونة مواد غذائية و8 تروسيكل و٤ أجهزة عروس و٧ مشاريع صغيرة عبارة صوتيات وماكينات وبقالة و١٣٠٠ ملابس شتوية على ما يزيد من ٤٠٠ حالة من عدة محافظات .

وحضر الحفل كل من اللواء السيد الدهشان مساعد وزير لقطاع الأمن الاجتماعي واللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون واللواء خالد حمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية واللواء عصام بشري مدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي واللواء عصام أبو العز مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة واللواء زكي زمزم مدير الإدارة العامة لحماية الآداب واللواء شريف جلال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان .