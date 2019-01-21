افتتح محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الاثنين، مدرسة الشون الابتدائية بتكلفة 3.8 مليون جنيه، بإدارة دسوق التعليمية، لتقليل الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس.

وقال المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، إن المدرسة تقع على مساحة 1300 متر مربع وتضم 3 طوابق، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس وذلك استمراراً لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى أنه ولأول مرة في المحافظة تم إضافة 69 مدرسة ما بين إنشاء جديد وإحلال كلي وجزئي، بالإضافة إلى أنه سيتم طرح الأعمال خلال عدة أيام لخفض الكثافة بالفصول وتحسين بيئة التعليم.

وطالب محافظ كفر الشيخ هيئة التدريس في مختلف الإدارات بالنهوض بالعملية التعليمية والاهتمام بها والأنشطة المدرسية المختلفة.