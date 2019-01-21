سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين في اتحاد الكرة، اليوم الإثنين عن العقوبات الرسمية للأحداث التي شهدتها مباراة المقاولون العرب والنجوم بالجولة الماضية في بطولة الدوري الممتاز.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف رامى ربيع مدرب المقاولون العرب مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه، وذلك بعد اعتراضه بطريقة غير لائقة على التحكيم فى مباراة فريقه أمام النجوم.

كما قررت اللجنة تغريم نادي المقاولون 10 آلاف جنيه لاعتراض الجهاز الفنى بصورة جماعية على الحكم، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه لتكرار السباب الجماعي ضد الحكام.

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على نادى النجوم قدرها عشرة آلاف جنيه للاعتراض الجماعى من الجهاز الفني على الحكم.

وعلى جانب آخر عقد رئيس لجنة المسابقات اجتماعا مع مراقبي مباريات القسم الأول، للتنسيق بين المراقبين واللجنة وأيضا لجنة الحكام.