ترامب يزور النصب التذكاري لمارتن لوثر كينج

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بزيارة قصيرة غير معلنة لم تتجاوز مدتها الدقيقتين للنصب التذكاري للناشط الحقوقي وزعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج، بالعاصمة واشنطن.

وقد حضر الرئيس الأمريكي، وإلى جانبه نائبه مايك بنس، مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري المصمم على شكل تمثال يبلغ طوله تسعة أمتار للناشط الحقوقي البارز مارتن لوثر كينج، الذي سعى إلى تحقيق المساواة للأمريكيين الأفارقة في الولايات المتحدة.

والنصب التذكاري لمارتن لوثر كينج مقام في منتزه (ناشونال مول) في العاصمة واشنطن.

ووصف ترامب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": الزيارة بأنها "شرف كبير".

ويحتفل الأمريكيون في ثالث يوم اثنين من شهر يناير من كل عام بذكرى ميلاد مارتن لوثر كينج.

ويوافق هذا اليوم عطلة رسمية في الولايات المتحدة، تكريما لحياة وإنجازات النشاط الحقوقي مارتن لوثر كينج.

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى على "تويتر": "اليوم نحتفل بالدكتور مارتن لوثر كينج جونيور للدفاع عن الحقيقة الواضحة التي يعتز بها الأمريكيون، وهي أنه بغض النظر عن لون جلدنا أو مكان ولادتنا، فقد خلقنا الله جميعا سواسية".