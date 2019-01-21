صحيفة ألمانية: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهدد السلام في أيرلندا الشمالية

كتبت صحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية المحافظة، اليوم الاثنين، في مقالها الافتتاحي إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يهدد السلام في أيرلندا الشمالية، وذلك في أعقاب تفجير سيارة خارج مبنى محكمة في لندنديري مطلع الاسبوع الجاري.

وكتبت الصحيفة أن "الانفجار هز بلدا أكثر انقساما بالفعل مما كان عليه في سنوات عديدة".

وأضافت: "على كل حال، فمنذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، أصبحت احتمالية وجود حدود 'صلبة' للاتحاد الأوروبي تشكل تهديدا للسلام في إقليم أيرلندا الشمالية".

وتابعت الصحيفة: "من المحتمل أن تكون هناك صلة بين الجدل الدائر حاليا الذي يمزق المملكة المتحدة بأكملها والهجوم بالسيارة المفخخة، ولكن هذا بالطبع لم يثبت بعد".

وشجب سياسيون من كل الأطياف الهجوم، مما دعا الصحيفة الألمانية إلى القول إن ذلك أظهر أن العودة إلى عنف الماضي من المأمول أن يتم تجنبها.