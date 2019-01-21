الكاف يختار أمين عمر ضمن حكام كأس الأمم الإفريقية للشباب

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن قائمة حكام بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما التي ستقام في النيجر خلال الفترة من 2 إلى 17 فبراير المقبل.

واختير الحكم الدولي المصري أمين عمر لإدارة مباريات البطولة ضمن 24 حكما في العرس الإفريقي.

كما تم اختيار الحكم الدولي المصري جمال سمير لإدارة المباريات كحكم مساعد، بالبطولة التي تقام في مدينتي مارادي ونيامي.

وكانت قرعة البطولة قد أوقعت النيجر وجنوب إفريقي ونيجيريا وبوروندي في المجموعة الأولى، بينما جاءت السنغال ومالي وبوركينا فاسو وغانا في المجموعة الثانية.

ويتأهل المنتخبات الأربعة في الدور نصف النهائي للبطولة إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عاما رقم 22 والمقامة في بولندا بالعام الحالي.