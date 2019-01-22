مصرع وإصابة 27 حوثيا في محاولة تسلل فاشلة بجبهة دمت جنوب اليمن

قُتل وأصيب 27 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الاثنين، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة دمت، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من المليشيا التسلل باتجاه مواقع في مناطق "القدم" و "الرحبة" و "قرية بيت اليزيدي" جنوبي مديرية دمت.

وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا وأجبرتها على الفرار باتجاه مدينة دمت، مما أسفر عن مصرع 12 من عناصر المليشيا، وإصابة 15 آخرين. بالتزامن مع ذلك، قصفت مدفعية الجيش مواقع المليشيا في مناطق "خارم" و "حصن الحقب" و "رباط الحرازي" و "جد القرين" جنوبي مدينة دمت، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها بينها عربي " BMB ".