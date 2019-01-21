نائب رئيس الدوما: طرح مسألة عودة روسيا للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ليس قبل 2020

قال نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بيتر تولستوي، اليوم الاثنين، إن مسألة عودة روسيا إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد لا تطرح قبل يناير 2020 حال زوال الخلافات القائمة.

وعلَق تولستوي للصحفيين على ما قالته رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، موري باسكيه، إن على جميع الدول المشاركة في المجلس أن تفي بالتزاماتها المادية، وإن المجلس ليس مادة للابتزاز، قائلا "لا أحد يبتزهم، وبالنسبة للالتزامات المادية، فهي من اختصاص وزارة الخارجية،و نحن فقط نرى، أنه لماذا يجب علينا أن ندفع أموالا إذا كنا غير قادرين على العمل داخل المنظمة" -وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

يشار إلى أن العلاقات بين روسيا ومجلس أوروبا يمر بمرحلة صعبة بعد أن حرمت المنظمة الأوروبية ،البرلمانيين الروس من بعض حقوقهم على خلفية انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا سنة 2014، ما دفع موسكو إلى الإعلان عن استحالة العمل في ظل هذه القيود ووقف مشاركتها في جلسات الجمعية البرلمانية.

وقرر مجلس الدوما الروسي بالإجماع اليوم الخميس الماضي عدم حضور جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الشهر الحالي، ومواصلة تجميد دفع الاشتراكات الروسية في ميزانية المجلس.