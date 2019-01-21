وزير خارجية باكستان يبحث مع السفير الصيني الأوضاع الإقليمية

بحث وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، مع السفير الصيني لدى باكستان ياو جينج، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في العاصمة إسلام آباد؛ الأوضاع الإقليمية وتطور الأعمال الإنشائية في مشروع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد فيصل - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - إن وزير الخارجية رحب بكافة أشكال الدعم والمساعدات المقدمة من الصين إلى بلاده في مختلف القطاعات.

يُذكر أن وزير الخارجية الباكستاني أكد مرارًا -في تصريحات سابقة- رغبة بلاده في تقوية العلاقات الثنائية مع الصين في مختلف المجالات.