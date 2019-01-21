مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نعمل مع الأمين العام لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس



قال الوزير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إنه إذا ما خالفت إسرائيل الاتفاقيات مع الأمم المتحدة المتعلقة بعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس المحتلة سوف يتم العمل مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش من أجل الضغط على الاحتلال لوضع حد لتلك الانتهاكات.

وقال منصور، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاثنين؛ ردًا على تصريحات إسرائيل بخصوص إغلاق مدارس الأونروا في القدس المحتلة- إن الوكالة لديها اتفاقيات مع إسرائيل لتنظيم عملها في القدس ولها ولاية من الأمم المتحدة، وبالتالي هذه التصريحات إذا تعدت كونها لأغراض سياسية انتخابية فسيتم العمل مع المفوض العام للوكالة والأمين العام للأمم المتحدة لوقف انتهاكات إسرائيل لتلك الاتفاقيات.

من جهة ثانية أوضح منصور أن الاجتماعات لمجموعة 77 والصين برئاسة دولة فلسطين انطلقت منذ الجمعة الماضي لمناقشة البيان الختامي المرتقب في قمة بيونس ايرس بالأرجنتين في الذكرى الرابعة والأربعين للتعاون في الجنوب في المجال التكنولوجي والفني.

وأكد منصور عقد عدة اجتماعات برئاسة خبراء فلسطين في الأمم المتحدة وألقى منصور بيانا باسم مجموعة 77 والصين استعرض فيه الموقف من نص البيان الختامي.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب من الوضع الخطير في مدينة القدس، معتبرا أن استهداف حراس المسجد وموظفي الأوقاف أمر خطير ومساس بوظيفة الأوقاف في رعاية المسجد الأقصى.

وأشار الشيخ سلهب إلى أن استهداف المدارس في البلدة القديمة وإغلاق مدارس الأونروا في القدس يهدف إلى تحويل المدارس إلى بؤر استيطانية جديدة وينذر بتفجر الأوضاع في المسجد الأقصى.