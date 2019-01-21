النائب عمرو حمروش يكشف تفاصيل طلبه بتدريس مكارم الأخلاق بالجامعة

قال الدكتور عمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه طالب بتدريس محاضرات مكارم الأخلاق في الجامعة لمعرفة أصول العلم والتقاليد والأعراف الجامعية داخل الحرم الجامعي.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أنه يجب تعريف الطلاب بالسلوك والهندام المناسب للأعراف الاجتماعية والجامعية، من خلال التوعية وإلقاء محاضرات في ذلك الشأن، متابعًا: «ما المانع من تخصيص 5 دقائق قبل أو بعد المحاضرة ليلقى الدكتور بعض النصائح والإرشادات على الطلاب، ومكارم الأخلاق ويجب دراسة هذا المقترح».

وأوضح أنه على سبيل المثال القصة التى حدثت مؤخرًا، والمعروفة إعلاميًا بـ«حضن المنصورة» هذه حالة فردية لا ترقى أن تكون ظاهرة، معقبًا: «الحضن العلني هو فعل خارج عن القيم الجامعية وتصرف غير مقبول وخروج عن تقاليد المجتمع الشرعي».

وذكر أنه لا يميل لأي تدخل تشريعي يعالج هذه المسائل التي تحتاج إلى توعية وتحمل الأسرة المصرية لمسؤليته، خاصة في مسألة الصداقة بين الشاب والفتاة.